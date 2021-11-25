المؤتمرنت -

شرف يلتقي ممثل برنامج الأغذية العالمي

التقى وزير الخارجية، المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، لوران بوكيرا.



جرى خلال اللقاء مناقشة، المواضيع المتصلة بعمل وخطط البرنامج ومنها ترشيح ممثل مقيم جديد لبرنامج الأغذية لدى الجمهورية اليمنية، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها التي تنظمها اتفاقيات دولية.



كما جرى خلال اللقاء، تقييم أداء برنامج الأغذية العالمي للعام 2021م وخطة عمله للعام 2022.



وأكد وزير الخارجية، جهوزية ميناء الحديدة لاستقبال سفن البضائع والغذاء .. لافتا إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني، تقدم كافة التسهيلات للتجار ورجال الأعمال لمعاودة أنشطتهم التجارية عبر الميناء.



ودعا الوزير شرف، برنامج الأغذية، إلى ممارسة الضغوط على تحالف العدوان وأدواته للسماح بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي والبضائع إلى ميناء الحديدة.



من جانبه، أشار بوكيرا، إلى أن برنامج الأغذية العالمي يولى الوضع الإنساني في اليمن أهمية قصوى ويطالب بشكل مستمر بسهولة وصول المواد الغذائية والإنسانية دون تأخير أو عرقلة.