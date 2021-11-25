الخميس, 25-نوفمبر-2021 الساعة: 10:35 م - آخر تحديث: 10:30 م (30: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
لأشقائنا‮ ‬في‮ ‬عمان‮.. ‬يحق‮ ‬لكم‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محسن صالح الجرادي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محسن الجرادي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محسن الجرادي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محسن صالح الجرادي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وأشاد الشيخ صادق في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ فهد محسن الجرادي والشيخ حمزة فهد الجرادي، بمناقب الفقيد الذي يعد أحد كبار مشايخ ووجهاء مديرية أرحب محافظة صنعاء، ومواقفه الوطنية ضد العدوان وأدواته، وأدواره المشهودة في تعزيز الدور الإيجابي لقبيلته تجاه القضايا الوطنية ونهجه في خدمة السلم الاجتماعي عبر إصلاح ذات البين والمساهمة بمعالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي في محيطه القبلي وعلى مستوى المحافظة والوطن.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الجرادي بمديرية أرحب في هذا المصاب .. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: أخطاء لا ترتكبها عند زيارة الطبيب
علوم وتقنية: علامات في الفم تشير إلى أمراض خطيرة
رياضة: الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري الأبطال
أخبار: وصول طائرة شحن أممية إلى مطار صنعاء
أخبار: استشهاد وإصابة 3 مواطنين بنيران سعودية
أخبار: رصد متحور جديد من كوفيد-19 بجنوب إفريقيا
عربي ودولي: مقتل 8 في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
أخبار: إطلاق مركبة لتدمير كويكب يهدد الأرض
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد عمران
علوم وتقنية: هؤلاء ممنوعون من تناول الجزر
محافظات: ولادة قيصرية لتوأم بمستشفى صعفان
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم
أخبار: شهداء وجرحى بمحافظتين وخروقات بالحديدة
رياضة: ريال مدريد يذل شيريف ويتأهل إلى دور الـ16
أخبار: علامات جلدية تكشف وجود تليف بالكبد
ثقافة: وفاة 5 مذيعات خلال 10 أيام
فنون ومنوعات: ملكة جمال تونس تكشف سبب شهرتها
مجتمع مدني: فتوى تحسم جدل تعدد الزوجات
علوم وتقنية: «ناسا» تحذر: نهاية العالم قريبة
فنون ومنوعات: فيديو مفاجئ لـ هالة صدقي وليلى علوي وإلهام شاهين
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ يحيى القفلي
رياضة: إنتر يعزز آماله للصعود لثمن نهائي الأبطال
علوم وتقنية: خبيرة تغذية تحذر من خطورة اللوز
محافظات: الحديدة .. مناقشة جوانب الارتقاء بالخدمات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021