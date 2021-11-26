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أخبار
المؤتمر نت - استشهد وأصيب 7 مواطنين بنيران الجيش السعودي في صعدة، وتواصلت خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد مواطن

8 شهداء وجرحى بعدوان على صعدة والحديدة

المؤتمرنت -
8 شهداء وجرحى بعدوان على صعدة والحديدة
استشهد وأصيب 7 مواطنين بنيران الجيش السعودي في صعدة، وتواصلت خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد مواطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 143 خرقاً بينها تحليق 13 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و65 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وحيس والجبلية والجاح والتحيتا، مشيراً إلى أن الخروقات شملت أيضاً 24 خرقاً بقصف مدفعي و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، وغارة للطيران الحربي على مديرية حيس.

ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن في منطقة الحيمة بمديرية الخوخة بنيران مرتزقة العدوان.

وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه بمحافظة صعدة، كما استشهد مواطن وأصيب 3 آخرين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا، وشن الطيران غارتين على مديرية الظاهر في المحافظة نفسها.

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة مأرب 5 غارات على مديرية صرواح و8 غارات على مديرية الجوبة.








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