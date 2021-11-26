المؤتمرنت -

بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن الفياغرا

يعد السيلدينافيل (الذي يعرف بالاسم التجاري الفياغرا) عقارا آمنا نسبيا، ولهذا فهو متوفر من دون وصفة طبية.



وتستخدم الفياغرا لعلاج حالات الضعف/ العجز الجنسي لدى الرجال أو ارتفاع ضغط الدم الرئوي، إلا أن هناك العديد من الآثار الجانبية الشائعة للسيلدينافيل، والتي يمكن أن يؤدي تناول الكثير منها إلى مشكلات صحية غير سارة.



ويشار إلى أنه يجب الإبلاغ عن ردود الفعل الخطيرة الناتجة عن استهلاك هذا الدواء على الفور مع أخصائي الصحة.



ومن الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للفياغرا هي الصداع، وانسداد أو سيلان الأنف، وآلام الظهر، وآلام العضلات، والغثيان والدوخة، بحسب صحيفة "إكسبريس".



وهناك أيضا تغييرات شائعة في الرؤية والجلد، والتي تتمثل في ظهور الطفح الجلدي والرؤية غير الطبيعية.



وقد يشمل ذلك تغييرات في رؤية الألوان، مثل وجود مسحة من اللون الأزرق، وعدم وضوح الرؤية.



ويمكن أن يكون فقدان الرؤية المفاجئ في إحدى العينين أو كلتيهما علامة على مشكلة خطيرة في العين تسمى الاعتلال العصبي البصري الأمامي غير الشرياني.



وقد يعاني البعض أيضا من طنين في آذانهم أو دوار.



وتنصح المعاهد الوطنية للصحة بعدم تناول السيلدينافيل أكثر من مرة كل 24 ساعة. وللحصول على أقصى استفادة من السيلدينافيل، لا تشرب بكثرة قبل تناوله.



وتدعو هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إلى عدم شرب عصير الغريب فروت إذا كنت تتناول السيلدينافيل لارتفاع ضغط الدم الرئوي لأنه يتعارض مع طريقة عمل الدواء.



وتؤكد الهيئة: "تحدث إلى طبيبك إذا تناولت الكثير من السيلدينافيل وكنت قلقا بشأن الآثار الجانبية للدواء".



وفي حالات نادرة، من الممكن أن يكون لديك رد فعل تحسسي خطير تجاه السيلدينافيل.



وتوضح الهيئة الصحية أنه إذا أصبت بطفح جلدي فقد يشمل ذلك حكة الجلد أو الاحمرار أو التورم أو التقرح أو التقشر.



وقد يؤثر السيلدينافيل على طريقة عمل الأدوية الأخرى، كما يمكن أن تؤثر الأدوية الأخرى على طريقة عمله مسببة آثارا جانبية.



وتقترح المؤسسة الصحية: "أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي آثار جانبية تزعجك أو لا تختفي. واتصل بطبيبك للحصول على المشورة الطبية حول الآثار الجانبية".