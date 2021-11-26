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أخبار
المؤتمر نت - تجاوزت إصابات كورونا العالمية 259.61 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ بدء تفشي الفيروس في الصين في ديسمبر من العام 2019

إصابات كورونا العالمية تقترب من 260 مليوناً

المؤتمرنت -
إصابات كورونا العالمية تقترب من 260 مليوناً
تجاوزت إصابات كورونا العالمية 259.61 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم، وذلك منذ بدء تفشي الفيروس في الصين في ديسمبر من العام 2019.

ووفقا لإحصاء لوكالة رويترز فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، على مستوى العالم، إلى 5,436,733 حالة وفاة.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

وما زالت الولايات المتحدة هي أكثر الدول تأثرا بتفشي فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48,174,211 إصابة، منها 780,621 حالة وفاة.

وجاءت الهند خلف الولايات المتحدة من حيث الإصابات، إذ بلغ عدد الإصابات فيها 34,544,882 إصابة، من بينها 466,980 حالة وفاة.

وتتفوق الهند على البرازيل من حيث الإصابات، لكنها تأتي خلفيها بعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، فقد سجلت البرازيل 22,043,112 إصابة بالفيروس، من بينها 613,339 حالة وفاة

عربيا، يتصدر العراق عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، حيث فاق عدد الإصابات مليوني إصابة، وتحديدا 2,077,665، فيما بلغ عدد الوفيات 23,748.

وحلت المغرب ثانية بحوالي 950 ألف إصابة، نحو 14,770 حالة، ثم الأردن، بنحو 932 ألف إصابة، منها 11,459 حالة وفاة.








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