المؤتمرنت -

الحديدة.. إحباط محاولة تسلل للمرتزقة في حيس

تلقت قوى العدوان، اليوم، صفعة جديدة ومؤلمة جراء تصعيدها المتواصل في محافظة الحديدة.



وأفاد مصدر عسكري، بأن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية رصدت تحركات ومحاولة تسلل لقوى العدوان حاولت التقدم نحو مواقع عسكرية جنوب شرق حيس، وتعاملت معها بحزم.



وأكد المصدر، أن وحدات خاصة من الجيش واللجان خاضت اشتباكات عنيفة مع المرتزقة بمختلف أنواع الأسلحة، وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى ودمرت عتادهم وأسلحتهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.



وتواصل قوى العدوان استهداف المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وانتهاكاتها للهدنة الأممية.