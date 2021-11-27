المؤتمرنت -

احزاب التحالف تستنكر الاساءة للمؤتمر وحلفائه وتبارك انتصارات الجيش واللجان

عقد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اليوم السبت اجتماعاً برئاسة الأستاذ عبده مهدي العدله عضو اللجنة العامة للمؤتمر رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف وقفت فيه أمام المستجدات على الساحة الوطنية.



وعبرت احزاب التحالف خلال الاجتماع عن ادانتها واستنكارها لحملات الاساءة والتحريض التي تقودها بعض وسائل الاعلام المحلية ضد قيادات المؤتمر وحلفائه الوطنية والمناضلة والصامدة في قلب العاصمة اليمنية صنعاء ضد العدوان الغاشم وأدواته.



وأكدت أحزاب التحالف موقفها الثابت في الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، رافضةً لكل أشكال العدوان والحصار على اليمن وشعبه ومشروع التقسيم الذي تسعى لها دول العدوان.



وباركت الانتصارات العظيمة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل واخرها في محافظات مأرب وغيرها من الميادين الاخرى. كما حيت المواقف الشجاعة للشعب اليمني الصامد في وجه العدوان.



وأشادت أحزاب التحالف بالتنسيق الذي تم في جبهة مراد بمأرب بجهود بذلتها قيادات في المؤتمر وحلفائه والتي جاءت بناءا على توجيهات صادرة من رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبو راس.



وأكدت تأييدها للسلام ومباركتها لأي دعوة توقف نزيف الدم اليمني الذي تسببت فيه دول العدوان.



كما جددت رفضها القاطع لكل أشكال الوصاية ، مجددة بذات الوقت مطالبتها بوقف العدوان وفك الحصار المفروض على الشعب اليمني ومعاناته منذ بدء العدوان على اليمن.



هذا وناقشت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي خلال الاجتماع عدا من القضايا المدرجة على جدول أعمالها.

