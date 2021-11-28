المؤتمرنت -

فاكهة تساعد في حل مشكلات الذكورة

يحتوي الرمان على العديد من العناصر المفيدة للجسم، بالإضافة لفوائده العامة في تقوية المناعة والوقاية من فقر الدم والمساهمة في نضارة البشرة، إلا انه له العديد من الفوائد الصحية الأخرى للرجال، منها كما ذكرها موقع «Web Md».



فوائد الرمان للرجال

للرمان بعض الفوائد للرجال منها:



يساعد الرمان على علاج أو تخفيف حدة الخلل في مشاكل الذكورة.



مقاومة سرطان البروستاتا.



من الفوائد الأخرى للرمان، مساعدته على مقاومة سرطان البروستاتا بعدة طرق مختلفة، حيث يعمل على تثبيط انتشار وانتقال الخلايا السرطانية من خلال إضعاف الروابط بين هذه الخلايا وبين بعض الإشارات الكيميائية التي تلعب دورا محوريا في انتشار الخلايا السرطانية.



تحسين الصحة الإنجابية لدى الرجال



يساعد تناول الرمان على تحسين الصحة الإنجابية لدى الرجال والنساء، حيث يساعد محتوى الرمان من مضادات الأكسدة وبعض العناصر الغذائية الهامة على خفض مستويات هرمون الكورتيزول ورفع مستويات هرمون التستوستيرون.



تحسين صحة الفم والأسنان



يساعد الرمان على تحسين صحة الفم والأسنان، حيث تبين أن استخدامه يساهم في تقليل خطر الإصابة بالتهاب اللثة.



يحسن صحة القلب.



يساعد الرمان على تحسين صحة القلب في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين.



المساهمة في الوقاية من السرطان



يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات.



علاج فقر الدم



يساهم الرمان في علاج فقر الدم، الناتج من نقص الحديد.



التهاب المفاصل



يساهم الحرص على تناول الرومان في التخفيف من اعراض التهابات المفاصل والمساعدة في علاج التهابات العيون والوقاية من هشاشة العظام.

