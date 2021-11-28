الأحد, 28-نوفمبر-2021 الساعة: 01:00 ص - آخر تحديث: 12:15 ص (15: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
لأشقائنا‮ ‬في‮ ‬عمان‮.. ‬يحق‮ ‬لكم‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت -

فاكهة تساعد في حل مشكلات الذكورة

المؤتمرنت -
فاكهة تساعد في حل مشكلات الذكورة
يحتوي الرمان على العديد من العناصر المفيدة للجسم، بالإضافة لفوائده العامة في تقوية المناعة والوقاية من فقر الدم والمساهمة في نضارة البشرة، إلا انه له العديد من الفوائد الصحية الأخرى للرجال، منها كما ذكرها موقع «Web Md».

فوائد الرمان للرجال
للرمان بعض الفوائد للرجال منها:

يساعد الرمان على علاج أو تخفيف حدة الخلل في مشاكل الذكورة.

مقاومة سرطان البروستاتا.

من الفوائد الأخرى للرمان، مساعدته على مقاومة سرطان البروستاتا بعدة طرق مختلفة، حيث يعمل على تثبيط انتشار وانتقال الخلايا السرطانية من خلال إضعاف الروابط بين هذه الخلايا وبين بعض الإشارات الكيميائية التي تلعب دورا محوريا في انتشار الخلايا السرطانية.

تحسين الصحة الإنجابية لدى الرجال

يساعد تناول الرمان على تحسين الصحة الإنجابية لدى الرجال والنساء، حيث يساعد محتوى الرمان من مضادات الأكسدة وبعض العناصر الغذائية الهامة على خفض مستويات هرمون الكورتيزول ورفع مستويات هرمون التستوستيرون.

تحسين صحة الفم والأسنان

يساعد الرمان على تحسين صحة الفم والأسنان، حيث تبين أن استخدامه يساهم في تقليل خطر الإصابة بالتهاب اللثة.

يحسن صحة القلب.

يساعد الرمان على تحسين صحة القلب في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية وأمراض القلب وتصلب الشرايين.

المساهمة في الوقاية من السرطان

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي والحد من السرطانات.

علاج فقر الدم

يساهم الرمان في علاج فقر الدم، الناتج من نقص الحديد.

التهاب المفاصل

يساهم الحرص على تناول الرومان في التخفيف من اعراض التهابات المفاصل والمساعدة في علاج التهابات العيون والوقاية من هشاشة العظام.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: ماهو متحوّر كورونا الجديد أو ميكرون ؟
رياضة: بايرن يحتفظ بالصدارة بالفوز على أرمينيا
رياضة: ليفربول يعبر ساوثهامبتون برباعية
اقتصاد: تراجع حاد في الأسهم الأوروبية
محافظات: توزيع 856 سلة غذائية لنازحي البيضاء
فنون ومنوعات: خالد عليش وزوجته محتجزان بجنوب إفريقيا
علوم وتقنية: آيفون يحتضر.. مفاجأة غير سارة
عربي ودولي: عمان تعلق الدخول للقادمين من 7 دول
رياضة: برازيلي وأرجنتيني فى كأس العرب 2021
علوم وتقنية: ما الذي تكشفه أظافرك عن حالتك الصحية؟
عربي ودولي: منظمة تسمي المتحور الجديد "أوميكرون"
فنون ومنوعات: شابة تقاضي طبيب والدتها لأغرب سبب
رياضة: اليمن يهزم العراق ويحقق أول ثلاث نقاط
أخبار: الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات: برد قارس
رياضة: قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم
أخبار: غارتان لطيران العدوان على عمران
رياضة: تأييد أفريقي لتنظيم المونديال كل عامين
أخبار: الليمون مفيد ولكن ليس للجميع.. خبيرة تكشف
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 128 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: طيران العدوان يقصف مأرب والجوف بـ14 غارة
فنون ومنوعات: يعثر على سمكة "كرة القدم" النادرة!
عربي ودولي: منظمة تقر بصعوبة فهم سلالة كورونا الجديدة
أخبار: الحديدة.. إحباط محاولة تسلل للمرتزقة في حيس
عربي ودولي: إحباط محاولة انقلاب في قرغيزستان
أخبار: إصابات كورونا العالمية تقترب من 260 مليوناً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021