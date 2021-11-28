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أخبار
المؤتمر نت - اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ومحافظ صعدة محمد عوض، اليوم، على سير العملية التعليمية بكلية الطب والعلوم الصحية

حازب يطلع على العملية التعليمية بكلية الطب جامعة صعدة

المؤتمرنت -
حازب يطلع على العملية التعليمية بكلية الطب جامعة صعدة
اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب ومحافظ صعدة محمد عوض، اليوم، على سير العملية التعليمية بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة صعدة.

واستمع الوزير حازب والمحافظ عوض ومعهما نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين، من رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحيم الحمران وعميد الكلية الدكتور يوسف المداني، إلى شرح عن سير الدراسة بالكلية التي افتتحت مؤخراً قسم الطب البشري.

وأشاد وزير التعليم العالي، بالخطوات التي قطعتها الجامعة في تطوير التعليم في مختلف الكليات، ومساهمتها في رفد المؤسسات بالكوادر المؤهلة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لكلية الطب والعلوم الصحية التي تعتبر من الكليات النوعية بالجامعة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد أن الوزارة ستعمل بحسب إمكانياتها على دعم كلية الطب بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.








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