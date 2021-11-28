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أمين عام المؤتمر يواسي آل الرزوم

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور باذن الله تعالى الشيخ / يوسف محمد محمد الرزوم ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ /ابراهيم محمد محمد الرزوم، واخوانه، وكافة آل الرزوم بمديرية عبس محافظة حجة، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.



سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

