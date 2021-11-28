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أخبار
المؤتمر نت - رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 143 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية

143 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

المؤتمرنت -
143 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 143 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات زحف للعدو في حيس، واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، و56 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 639 صاروخاً وقذيفة و55 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق 4 طائرات حربية في أجواء الجاح والجبلية وحيس و14 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة والجاح.








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