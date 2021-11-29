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المؤتمر نت - رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس،

الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بعيد الاستقلال

المؤتمرنت -
الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بعيد الاستقلال
رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي احمد علي محسن برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، ونوابه وجميع قيادات المؤتمر، وكافة أبناء الشعب اليمني، بالعيد الـ54 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.. فيما يلي نص البرقية:

الأخ الشيخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة وبعد
ﻳﺴﺮﻧﻲ باسمي ونيابة عن كافة أعضاء الأمانة العامة وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره أن أرفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني ﺍﻟـ54 للاستقلال في ﺍلـ30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ والذي كان تتويجاً عظيماً لنضالات شعبنا في مقاومة الاستعمار البريطاني وإجباره على الرحيل وتجسبدا لاروع صور التلاحم النضالي لشعبنا اليمني على مستوى مختلف ربوع الوطن. في ملحمة نضالية جسدت اللحمه الوطنيه المنتصرة لليمن ارضا وإنسانا وواحدية الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر .

إن هذه المناسبة العظيمة تأتي وشعبنا وجيشنا اليمني ولجاننا الشعبية تسطر اروع الملاحم البطولية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال، مستلهمين دروس التضحية والفداء من اجل الوطن من إرث الاباء والأجداد الذين قارعوا قوى الاحتلال حتى استطاعوا تحقيق الاستقلال الناجز وإجبار بريطانيا التي كانت تعرف بالامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس أن تحمل عصاها صاغرة وترحل من ارض اليمن.

التحية والتقدير لكل المناضلين الأحرار الذين صنعوا فجر الاستقلال ـ الثلاثين من نوفمبر ـ ولشهداء الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر وكل شهداء الوطن الذين سقطوا جراء العدوان الغاشم الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات ومن خلفهم قوى الاستعمار القديم وهو ما يجعلها مناسبة نؤكد فيها حق شعبنا اليمني أن يقاوم ويقارع المحتلين الجدد الذين يدنسون بعض مناطق وطننا العزيز ويواجههم بكافة السبل والوسائل والامكانيات المتاحة له وهو ما تكفله له الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية التي اتاحت لكل البشر حق مقارعة محتليهم حتى تحرير أرضهم وتحقيق استقلالهم وهو ما سيكرره شعبنا اليوم ضد المحتلين الجدد حتى هزيمتهم وطردهم من كل شبر من يمننا الحبيب.

نهنئكم مرة آخرى بعيد الاستقلال الوطني، ومن خلالكم الى نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، سائلين الله العلى القدير ان يمن عليكم بموفور الصحة ويوفقكم لخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

المجد والخلود والنصر لشعبنا اليمني العظيم الصامد والمقاوم
الشفاء العاجل للجرحى
الحرية للأسرى


أخوكم/
غازي احمد على محسن
الامين العام للمؤتمر الشعبي العام








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