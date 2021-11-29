المؤتمرنت -

استشهاد مواطن وإصابة 10 آخرين بقصف سعودي بصعدة

استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرين بينهم مهاجرين افارقة اليوم بنيران الجيش السعودي بمديريتي شدا ومنبه محافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن الجيش السعودي استهدف بالمدفعية الطريق العام في مديرية شدا ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين.



وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي واصل استهداف منطقة الرقو بمديرية منبه ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين و5 مهاجرين أفارقه.



واستنكر المصدر تصعيد العدو السعودي في استهداف المدنيين والمناطق السكنية في تعمد واضح لسفك الدماء وإلحاق الإضرار بالمواطنين.