الإثنين, 29-نوفمبر-2021 الساعة: 06:41 م - آخر تحديث: 06:33 م (33: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دروس‮ ‬الماضي‮ ‬واستحقاقات‮ ‬الآتي‮ ‬
بقلم‮/ صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
لأشقائنا‮ ‬في‮ ‬عمان‮.. ‬يحق‮ ‬لكم‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
لماذا يحتفل اليمنيون بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر؟!
شوقي شاهر القباطي
أخبار
المؤتمر نت - تحذير من كارثة بيئية وصحية تهدد سكان صنعاء

تحذير من كارثة بيئية وصحية تهدد سكان صنعاء

المؤتمرنت -
تحذير من كارثة بيئية وصحية تهدد سكان صنعاء
حذر صندوق ومشروع النظافة بأمانة العاصمة من تداعيات كارثية على القطاعين الصحي والبيئي نتيجة استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وحمل صندوق ومشروع النظافة في وقفة احتجاجية، نظمها بالتعاون مع شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة اليوم، الأمم المتحدة المسئولية الكاملة إزاء استمرار الممارسات التعسفية لدول تحالف العدوان في منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وأكد بيان صادر عن الوقفة، أن تضرر قطاعي النظافة والبيئة بالأمانة وتوقف خدماته نتيجة انعدام المشتقات النفطية سيؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وحدوث كارثة بيئية وصحية.

وجدد الدعوة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الاضطلاع بالدور الإنساني المناط بها لمنع حدوث كارثة إنسانية، والتدخل العاجل لرفع الحصار والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية للشعب اليمني.

ودعا صندوق ومشروع النظافة بالأمانة أحرار العالم الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، والتحرك لتنظيم وقفات احتجاجية لإيصال رسائل للمجتمع الدولي عن الممارسات التعسفية لتحالف العدوان بقيادة أمريكا وما يقوم به من قرصنة بحرية على سفن الوقود.

واستنكر بيان صادر عن موظفي شركة النفط اليمنية، التصعيد الأمريكي واستمرار تحالف العدوان، في احتجاز سفن المشتقات النفطية والقرصنة عليها بمشاركة الأمم المتحدة.

وطالب المشاركون في الوقفة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية بالضغط على قوى العدوان الأمريكي السعودي للإفراج عن سفن المشتقات النفطية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: كارولين عزمي تحذف صورها مع خطيبها
علوم وتقنية: 4 ميزات جديدة لتطبيق واتس آب
مجتمع مدني: الشوكولاتة.. لماذا تحبها النساء أكثر من الرجال؟
رياضة: إصابة 13 لاعبا برتغاليا بمتحور فيروس كورونا الجديد
عربي ودولي: الأعراض الجديدة لـ متغير أوميكرون
أخبار: للرجال .. أفضل 5 أطعمة لمحاربة الشيخوخة
رياضة: سيتي يهزم وست هام ويرتقي للوصافة
أخبار: عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
أخبار: انفجارات عنيفة.. العدوان يقصف مطار صنعاء
أخبار: 30 نوفمبر نبراسا لمعركة الإستقلال.. أبو راس يتنبأ بمصير عملاء اليوم
أخبار: 143 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: منتخب اليمن يتألق ويخطف الفوز من البحرين
أخبار: أمين عام المؤتمر يواسي آل الرزوم
أخبار: انخفاض درجات الحرارة.. وفلكي يمني يحذر
أخبار: الصناعة تناقش تنفيذ توجيهات بشأن الغذاء
رياضة: برشلونة يفوز على فياريال 3-1
أخبار: اعلان هام للموظفين من وزارة الخدمة
أخبار: حازب يطلع على العملية التعليمية في صعدة
أخبار: شهيد و5 جرحى بنيران سعودية في صعدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي حسن هفج بوفاة شقيقه
علوم وتقنية: فاكهة تساعد في حل مشكلات الذكورة
مجتمع مدني: ماهو متحوّر كورونا الجديد أو ميكرون ؟
رياضة: بايرن يحتفظ بالصدارة بالفوز على أرمينيا
أخبار: إصابة طفل بقذيفة استهدفت منزلاً في حيس
رياضة: ليفربول يعبر ساوثهامبتون برباعية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021