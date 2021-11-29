المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل المصباحي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ /محمد احمد المصباحي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، نائب رئيس الدائرة المالية والادارية بالامانة العامة للمؤتمر، واخوانه وكافة ال المصباحي، في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والدهم الحاج / احمد بن احمد المصباحي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



و عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب.



سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

