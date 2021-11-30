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أخبار
المؤتمر نت -

12 حلا لتجنب المشكلات الزوجية

المؤتمرنت -
12 حلا لتجنب المشكلات الزوجية
تعد المشكلات الأسرية بمثابة القنبلة الموقوتة التي تواجه المجتمع في الآونة الأخيرة، والمرتبطة في المقام الأول بكثرة حالات الطلاق، التي وصلت إلى 24 حالة طلاق يوميا في مصر، وفقا لآخر بيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ما يشير إلى ضرورة توجيه نصائح للأزواج من أجل تجاوز الخلافات، التي تهدد استقرار الأسرة.

تقول ديانا يوسف، متخصصة مشورة أسرية ومدربة موارد بشرية في الإسكندرية، إن المشكلات تظهر خلال الزواج، في صور وأشكال مختلفة، لكن سببها الأساسي قلة الاحتواء، لافتة إلى أنه على الرغم من أن بعض الأزواج على درجة من العلم والتدين والأخلاق، لكن الشجار دائم.

وتضيف ديانا :أن أبرز المشكلات التي رأتها في الخلافات الزوجية، تتمثل في زوجان يتشاركان كل اللحظات المفرحة والمحزنة، لكن كالأموات بدون حياة، وزوجان لا تعوقهما الأزمات المادية فهما يخرجان ويصرفان، لكن دون كلمة أو مشاعر، مشيرة بذلك المثل، إلى أن الأزمات ليست لقلة الأموال، أو عدم المشاركة، بل هي نتاج عن عدم الاحتواء.

12 حلا لتجنب الخلافات الزوجية
وضعت متخصصة المشورة الأسرية، 12 نقطة لتجنب الخلافات الزوجية، تمثلت في 6 نصائح لتعامل الرجال مع زوجاتهم، ومثلهم لتعامل الزوجات مع أزواجهن، كالآتي:

- اشعر بزوجتك، شاركها، اعرف احتياجاتها، واعمل على تلبيتها، والمقصود الاحتياجات النفسية.

- اشبعها بالحب والحنان و«الطبطبة».

- كن أنت الملجأ لها وقت حزنها قبل فرحها.

- لا تستخف بآلامها أو أفكارها أو مشاكلها.

- اجعل لها وقتا من يومك.

- افهم أن طبيعتها تختلف عن طبيعتك، فهي ليست صديقك.

- اشعري بزوجك وشاركيه اهتماماته واعرفي احتياجاته.

- اعطيه هيبته واحترميه، حتى في خلافاتكما.

- كوني له الصدر الحنون، الذي لا يرهقه بالأسئلة واللوم وقت ألمه أو ضغوطاته.

- لا تقللي من حجم تعبه وألمه، خاصة في تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولا ترهقيه في متطلبات كثيرة.

- اجعلي له وقتا مخصصا بعيدا عن الأولاد، واهتمي بنفسك في ذلك الوقت.

- تفهمي أن طبيعته تختلف عن طبيعتك، فهو ليس صديقتك.
(الوطن المصرية)








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