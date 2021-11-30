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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس، برقيات تهاني من الهيئات التنظيمية للمؤتمر (البرلمانية والوزارية والشوروية

هيئات المؤتمر: 30 نوفمبر إرداة وطنية متجددة لطرد الغزاة

المؤتمرنت -
هيئات المؤتمر: 30 نوفمبر إرداة وطنية متجددة لطرد الغزاة
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس، برقيات تهاني من الهيئات التنظيمية للمؤتمر (البرلمانية والوزارية والشوروية والرقابة التنظيمية) بمناسبة الذكرى الـ54 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر.

وهنأ رؤساء الهيئات المؤتمرية رئيس المؤتمر ومن خلاله الى نواب وقيادات المؤتمر بهذه المناسبة، مؤكدين أن تحقيق الاستقلال الناجز بخروج آخر جندي بريطاني في 30 نوفمبر 1967م، وانتصار اليمنيين على أعتى أمبراطورية إستعمارية في التاريخ في ظل ظروف كانت أكثر تعقيدا وصعوبة من الآن، يعطينا الأمل بقدرتنا على إزاحة المستعمرين الجديد من العدوان السعودي الإماراتي ودحرهم من كل تراب الوطن الطاهر.

وأشاروا الى ان إعلان الاستقلال الوطني، جسد أسمى معاني الإرادة الوطنية الحقيقية والتلاحم الجماهيري الوثيق بين ثورتي الـ 14 من أكتوبر عام 1963م والـ26 من سبتمبر عام 1962م، واجتث عرى الاستعمار والاستبداد والتبعية والاستعباد وأزاح كاهل الظلم والتغطرس المقيت، وترجم النهج الوطني والقومي التحرري ومبدأ واحدية الثورة الظافرة (سبتمبر وأكتوبر) في الدفاع عن الجمهورية والسيادة والاستقلال، والحفاظ علی الثوابت الوطنية، والتأكيد على عدم التفريط بشبر من تراب الوطن وبمثابة الدافع نحو البناء والتقدم والتنمية والازدهار.

وعبر رؤساء الهيئات المؤتمرية عن ثقتهم بقدرة الشيخ صادق امين ابوراس في مواصلة مسيرة عطائه في قيادة المؤتمر والحفاظ على وحدته التنظيمية بخبرته وحنكته وارتباط اسمه بالمؤتمر منذ اليوم الاول لتأسيسه وعلى مدى اكثر من ثلاثة عقود، مجددين العهد بالوقوف خلف قيادته والوفاء والولاء لتنظيمهم ولوطنهم.








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