المؤتمرنت -

شهيد و10 جرحى بنيران العدو السعودي بصعدة

استشهد مواطن وأًصيب خمسة آخرين وخمسة مهاجرين أفريقيين، بنيران العدو السعودي في صعدة، وواصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 74 خرقاً بينها تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الجاح والجبلية وحيس والفازة والجراحي، و14 خرقاً بقصف مدفعي و31 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بقصف مدفعي سعودي على الطريق العام بمديرية شدا الحدودية محافظة صعدة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين وخمسة مهاجرين أفارقه بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.



وشن طيران العدوان غارة على مديرية باقم بالمحافظة نفسها.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية حرض بمحافظة حجة، وثلاث غارات على منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.



وأفاد بأن الطيران شن في محافظة مأرب ست غارات على مديرية الجوبة وأربع غارات على مديرية صرواح.

