|
عالميا.. ارتفاع اصابات كورونا إلى 262 مليون حالة
أظهرت اخر الاحصاءات ان عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى أكثر من 262 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.
وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 262.093.495، وإجمالي الوفيات 5.206.982
واظهرت البيانات ان الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 778.701 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.438.063.
وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ614.376 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.084.749 .
في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 468.790 وإجمالي إصابات 34.580.832.
وجاء في المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.897 وإجمالي إصابات 3.883.842.، فيما كانت روسيا في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 268.705 وإجمالي إصابات 9.436.650.