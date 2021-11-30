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المؤتمر نت - كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى المحافظات الجبلية،

تحذير هام .. برودة شديدة في 5 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تحذير هام .. برودة شديدة في 5 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة في المرتفعات الجبلية، والمناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم ، أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

ومن المحتمل أن تكون باردة إلى باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، الضالع وإب والهضاب الداخلية، ويكون الطقس نهاراً صحواً إلى غائم جزئياً على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية.

وفي المناطق الساحلية ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الساحل الجنوبي الغربي وباب المندب ، وتصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.

وحسب المركز ستشهد ى المناطق الصحراوية أجواء جافة وباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما تكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تصل أقصى سرعة لها إلى 20عقدة.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى المحافظات الجبلية، إلى أهمية أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حث المزارعين ورعاة المواشي والنحل على أخذ الاحتياطات لحماية محاصيلهم ومواشيهم ومناحلهم من آثار البرد الشديد.









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