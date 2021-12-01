المؤتمرنت -

القوسي مهنئاً أبو راس .. رمزية 30 نوفمبر تؤكد حتمية طرد المحتلين الجدد

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من قيادة دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول الذكرى الـ54 لعيد الإستقلال الوطني المجيد 30نوفمبر 1967 ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ الشيخ المناضل صادق بن أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبى العام المحترم

حفظكم الله... وبعد..

باسم التكوينات الشبابية والطلابية لفروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة يشرفنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى ال54 لعيد الإستقلال الوطني المجيد 30نوفمبر 1967 والذي مثل تتويجا لنضالات الشعب اليمني وإنتصاراته فى ثورتي ال26 من سبتمبر وال14 من أكتوبرِ.

إن تحقيق الإستقلال الوطني الناجز بخروج آخر جندي بريطاني من وطننا الحبيب فى ال30 من نوفمبر 1967 جسد أسمى معاني الإرادة الوطنية الحقيقية وترجم النهج الوطني والقومي التحرري لأبناء الشعب اليمني العظيم، كما أكد مبدأ واحدية الثورة الخالدة (سبتمبر وأكتوبر) فى الدفاع عن الجمهورية والسيادة والإستقلال والحفاظ على الثوابت الوطنية.

وستظل ذكري ال30 من نوفمبر 1967 تعبيرا صادقا للعزة والشموخ وإنتصارا للإرادة اليمنية القوية في التخلص من المحتل الغاصب لخيرات الأوطان.



إن الرمزية التي تمثلها هذه المناسبة الوطنية العظيمة فى ظل مايتعرض له الوطن اليوم من عدوان غاشم وحصار بربري جائر وإحتلالا جديد لجزء من أراضينا اليمنية، يؤكد من جديد أن اليمنيون لازالوا بنفس الروح المتوثبة للحرية والإستقلال ولن يقبلوا بغير الإنتصار على قوى العدوان والإحتلال الجديد.



مستلهمين دروس التضحية والفداء فى الدفاع عن الوطن من إرث الآباء والأجداد الذين قارعوا قوى الإحتلال البريطاني حتى استطاعوا تحقيق الإستقلال وإجبار المحتل على الرحيل.

ختاما..نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمة لتظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام ....متمنين لكم دوام الصحة والعافية ...

الخلود للشهداء والشفاء للجرحى ..والنصر لليمن

اخوكم/

ناجى بن يحيى القوسي

نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة.

