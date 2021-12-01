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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر من

أمين جبهة التحرير يهنئ أبو راس بعيد الإستقلال الوطني

المؤتمرنت -
أمين جبهة التحرير يهنئ أبو راس بعيد الإستقلال الوطني
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر من الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها :

معالي الشيخ / صادق بن أمين أبوراس.. رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم.....تحيه وبعد....
بمناسبة ذكرى الإستقلال الوطني العظيم30نوفمبر المجيد في ذكراه الرابعة والخمسين، يسرني أن أرفع اليكم بإسمي شخصيا ونيابة عن قيادة وقواعد حزب جبهة التحرير خالص التهاني وأصدق التبريكات ومن خلالكم إلى كل جماهير شعبنا اليمني العظيم بهذه المناسبة الوطنية العظيمة والغالية، كونها احتفاء بتاريخ عظيم سطره رجالات اليمن الاحراربعد كفاح وتضحيات وطنية عظيمة عمدت بدماء الشهداء الأماجد الخالدين توجت ببزوغ فجر30 نوفمبرالعظيم معلنا بكل شموخ وإباء هزيمة ورحيل أكبر إمبراطورية استعمارية منطلقا باليمن نحو آفاق الحرية والتقدم والبناء.

وتأتي هذه المناسبة العظيمة وبلدنا يعيش في ظل مؤآمره وعدوان بربري غاشم مستلهمين من هذه المناسبة قيم التضحية والإباء التي سطرها شعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبية في مختلف جبهات الصمود الوطني العظيم.
نسأل من الله تعالى في هذه المناسبة النصرالمبين لشعبنا اليمني العظيم والرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا الابطال..

وكل عام وانتم ووطننا وأمتنا اليمنية العظيمة بألف خير..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اخوكم الاستاذ/ خالد جيوب الردفاني
الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.








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