المؤتمرنت -

ابو غانم مهنئا أبو راس بـ30 نوفمبر : الاستقلال الوطني امانة في أعناق الأجيال

تلقى الشيخ صادق امين ابو راس ، رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الامين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي، بمناسبة حلول الـ30 من نوفمبر الذكرى الـ54 لعيد الاستقلال الوطني ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



يسرني أن ارفع أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات الى الشيخ المناضل صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ومن خلاله لكافة قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام ولشعبنا اليمني العظيم بمناسبة الذكرى الـ54لذكرى الاستقلال المجيد والتي تمكن شعبنا من النصر على المستعمرالبريطاني ونيل الاستقلال الوطني برحيل اخر جندي بريطاني في 30 نوفمبر عام ١٩٦٧م



ان الأهداف العظيمة التي ضحوا من اجلها صناع الكرامة الوطنية والاستقلال هي امانة في أعناق كل الاجيال ولن يرحم التاريخ من يفرط فيها.

سائلين الله أن يتحقق لشعبنا النصر على المحتلين الجدد، وان يتحقق لشعبنا كل ما يصبوا إليه من تقدم وازدهار وتطور ونماء.



حفظ الله اليمن من كل مكروه.. والنصر لجيشنا اليمني المغوارواللجان الشعبية والموت والعار والهزيمة للمعتدين وللخونة والعملاء والمرتزقة وكل أعداء الوطن.

وكل عام والجميع بألف خير وعافية.

أخوكم / الشيخ محمدعبدالله غانم أبوغانم

الامين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي

