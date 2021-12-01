الأربعاء, 01-ديسمبر-2021 الساعة: 04:35 م - آخر تحديث: 04:30 م (30: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
أخبار
المؤتمر نت - الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة، وحماية المحاصيل الزراعية

تنبيهات وقائية هامة.. صقيع متوقع على 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تنبيهات وقائية هامة.. صقيع متوقع على 7 محافظات يمنية
توّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة احتمال تكون الصقيع الخفيف على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن المعطيات الرصدية والتنبؤية تشير إلى استمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح والصباح الباكر مع احتمال تكون الصقيع الخفيف "الضريب" على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من اب والضالع.

فيما ستكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وغرب كل من الجوف ومأرب وباردة إلى باردة نسبياً على المناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى.

ونبه المسافرين إلى المحافظات الآنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة، كما نبه المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية ورعاة المواشي ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد قد سجلّت محطات الرصد الجوية، أدنى درجات الحرارة على محافظة ذمار بـ 1 وعمران : 1.4 وصنعاء : 3.2 والسدة : 5.5 والمحويت : 9.2 وسيئون : 9.3 وإب : 9.5.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: القوسي مهنئاً أبو راس .. رمزية 30 نوفمبر تؤكد حتمية طرد المحتلين الجدد
أخبار: قيادات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
أخبار: هيئات المؤتمر: 30 نوفمبر إرادة وطنية متجددة لطرد الغزاة
أخبار: طيران العدوان يشن 18 غارة على مأرب
عربي ودولي: مقتل 14 بتحطم مروحية أذربيجانية
أخبار: تحذير هام .. برودة شديدة في 5 محافظات يمنية
فنون ومنوعات: عايدة رياض تروي كواليس لقائها الأول بعادل إمام
عربي ودولي: اليابان تسجل أول إصابة بمتحور كورونا «أوميكرون»
ثقافة: افتتاح المعرض التشكيلي الأول للفنانة هالة الزريقي
أخبار: عالميا.. ارتفاع اصابات كورونا إلى 262 مليون حالة
أخبار: شهيد و10 جرحى بنيران العدو السعودي بصعدة
أخبار: غارات عدوانية جديدة على صنعاء
رياضة: للمرة السابعة.. ميسي يتربع على عرش كرة القدم
ثقافة: 12 حلا لتجنب المشكلات الزوجية
مجتمع مدني: 4 أطعمة شتوية وقائية من الامراض
قضايا وآراء: نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
قضايا وآراء: طريقهم‮ ‬طريقنا
أخبار: قيادات نسوية: 30 نوفمبر مفتاح التحرّر والانعتاق من الظلم والاستعمار
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس وقيادات وقواعد وانصار المؤتمر بذكرى الاستقلال الوطني
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بعيد الاستقلال
أخبار: الحديدة .. تسجيل 74 خرقاً لقوى العدوان
محافظات: حجة .. مناقشة شراء معدات شق
فنون ومنوعات: إلهام شاهين بإطلالة جذابة
عربي ودولي: حبس مصرية على ذمة توظيف أموال
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة النائب على القشيبي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021