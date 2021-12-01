المؤتمرنت -

الرهوي يؤكد دعم السياسي الأعلى والحكومة للقطاع الخاص

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، دعم المجلس وحكومة الإنقاذ، للقطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مختلف المجالات للمساهمة في تخفيف معاناة المواطن جراء العدوان والحصار.



وأوضح الرهوي خلال افتتاحه اليوم مركز "ادفانسد الرازي" التشخيصي بصنعاء، أن المراكز الصحية والمشاريع الاستثمارية، ساهمت في التخفيف من تداعيات الحصار الذي تفرضه قوى العدوان على الشعب اليمني على مدى سبع سنوات.



وقال" نحيي رأس المال الوطني الحريص على الاستثمار داخل البلاد وتوفير الخدمات الطبية بكفاءة عالية تغني عن السفر للعلاج في الخارج".



وحث عضو السياسي الأعلى، على تكاتف الجهود الحكومية والقطاع الخاص لخدمة أبناء الشعب اليمني وتعزيز صمودهم في وجه العدوان الذي قاربت سنواته السبع على الانتهاء.



فيما أكد مدير المراكز التشخيصية عصام النهاري ومدير مركز "ادفانسد الرازي" التشخيصي الدكتور عبدالله الضبيبي، حرص المركز على توفير الخدمات الطبية المتقدمة والتقنيات التشخيصية الحديثة.



واستعرضا ما يقدمه المركز من خدمات طبية في مجال الرنين المغناطيسي والأشعة الرقمية والمقطعية والتلفزيونية والمختبرات الطبية التشخيصية.



وعقب الافتتاح طاف عضو السياسي الأعلى الرهوي ومعه وكيل أول محافظة الضالع حسين واصل ومدير عام المتحدة للتأمين طارق عبد الواسع، بأقسام المركز واستمعوا من المختصين إلى شرح عن طبيعة عمل المركز وما يقدمه من خدمات طبية.

