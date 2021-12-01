الأربعاء, 01-ديسمبر-2021 الساعة: 06:05 م - آخر تحديث: 05:45 م (45: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
سبتمبر‮.. ‬التزام‮ ‬مؤتمري
نجيب‮ ‬شجاع‮ ‬الدين
أخبار
المؤتمر نت - الرهوي يؤكد دعم السياسي الأعلى والحكومة للقطاع الخاص

الرهوي يؤكد دعم السياسي الأعلى والحكومة للقطاع الخاص

المؤتمرنت -
الرهوي يؤكد دعم السياسي الأعلى والحكومة للقطاع الخاص
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، دعم المجلس وحكومة الإنقاذ، للقطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مختلف المجالات للمساهمة في تخفيف معاناة المواطن جراء العدوان والحصار.

وأوضح الرهوي خلال افتتاحه اليوم مركز "ادفانسد الرازي" التشخيصي بصنعاء، أن المراكز الصحية والمشاريع الاستثمارية، ساهمت في التخفيف من تداعيات الحصار الذي تفرضه قوى العدوان على الشعب اليمني على مدى سبع سنوات.

وقال" نحيي رأس المال الوطني الحريص على الاستثمار داخل البلاد وتوفير الخدمات الطبية بكفاءة عالية تغني عن السفر للعلاج في الخارج".

وحث عضو السياسي الأعلى، على تكاتف الجهود الحكومية والقطاع الخاص لخدمة أبناء الشعب اليمني وتعزيز صمودهم في وجه العدوان الذي قاربت سنواته السبع على الانتهاء.

فيما أكد مدير المراكز التشخيصية عصام النهاري ومدير مركز "ادفانسد الرازي" التشخيصي الدكتور عبدالله الضبيبي، حرص المركز على توفير الخدمات الطبية المتقدمة والتقنيات التشخيصية الحديثة.

واستعرضا ما يقدمه المركز من خدمات طبية في مجال الرنين المغناطيسي والأشعة الرقمية والمقطعية والتلفزيونية والمختبرات الطبية التشخيصية.

وعقب الافتتاح طاف عضو السياسي الأعلى الرهوي ومعه وكيل أول محافظة الضالع حسين واصل ومدير عام المتحدة للتأمين طارق عبد الواسع، بأقسام المركز واستمعوا من المختصين إلى شرح عن طبيعة عمل المركز وما يقدمه من خدمات طبية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: إسقاط مقاتلة تابعة للعدوان السعودي
أخبار: 6 غارات عدوانية على مطار صنعاء الدولي
أخبار: كورونا .. غرامات مالية كبيرة على رافضي التطعيم
أخبار: القوسي مهنئاً أبو راس .. رمزية 30 نوفمبر تؤكد حتمية طرد المحتلين الجدد
أخبار: قيادات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر
أخبار: هيئات المؤتمر: 30 نوفمبر إرادة وطنية متجددة لطرد الغزاة
أخبار: طيران العدوان يشن 18 غارة على مأرب
عربي ودولي: مقتل 14 بتحطم مروحية أذربيجانية
أخبار: تحذير هام .. برودة شديدة في 5 محافظات يمنية
فنون ومنوعات: عايدة رياض تروي كواليس لقائها الأول بعادل إمام
عربي ودولي: اليابان تسجل أول إصابة بمتحور كورونا «أوميكرون»
ثقافة: افتتاح المعرض التشكيلي الأول للفنانة هالة الزريقي
أخبار: عالميا.. ارتفاع اصابات كورونا إلى 262 مليون حالة
أخبار: شهيد و10 جرحى بنيران العدو السعودي بصعدة
أخبار: غارات عدوانية جديدة على صنعاء
رياضة: للمرة السابعة.. ميسي يتربع على عرش كرة القدم
ثقافة: 12 حلا لتجنب المشكلات الزوجية
مجتمع مدني: 4 أطعمة شتوية وقائية من الامراض
قضايا وآراء: نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
قضايا وآراء: طريقهم‮ ‬طريقنا
أخبار: قيادات نسوية: 30 نوفمبر مفتاح التحرّر والانعتاق من الظلم والاستعمار
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس وقيادات وقواعد وانصار المؤتمر بذكرى الاستقلال الوطني
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر وأبناء الشعب اليمني بعيد الاستقلال
أخبار: الحديدة .. تسجيل 74 خرقاً لقوى العدوان
محافظات: حجة .. مناقشة شراء معدات شق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021