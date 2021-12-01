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المؤتمر نت - تلقى الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة من امين عام حزب الحوار الوطني ، بمناسبة

أمين حزب الحوار الوطني يهنئ أبو راس بعيد الإستقلال

المؤتمرنت -
أمين حزب الحوار الوطني يهنئ أبو راس بعيد الإستقلال
تلقى الشيخ صادق امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة من امين عام حزب الحوار الوطني ، بمناسبة حلول الـ30 من نوفمبر الذكرى الـ54 لعيد الاستقلال الوطني ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الشيخ المناضل / صادق أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحية وبعد :-

أهنئكم ونفسي وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم بالعيد ال ٥٤ للإستقلال الوطني ، ذكرى ال ٣٠ من نوفمبر 1967 م ، اليوم الذي رحل فيه آخر جندي بريطاني وتحطمت فيه آخر قلاع وحصون الإستعمار الخارحي لبلادنا ، وعلى إثره قطف شعبنا اليمني العظيم ثمار تضحيات مناضلي وشهداء ثورتي الرابع عشر من أكتوبر والسادس والعشرين من سبتمبر المجيدتين، وتحققت لوطننا الحبيب من جنوبه إلى شماله أبهى صور الحرية والإستقلال والسيادة الكاملة على القرار و الأرض.

أكرر التهاني لكم ، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعليكم بالخير ، وقد تحقق لشعبنا كل ما يصبو إليه من أمن وأمان ورخاء وحرية وإستقلال ، وعم السلام كل ربوع الوطن.
ودمتم بخير والله يرعاكم.

أخوكم
الأستاذ / مختار يونس
الأمين العام لحزب الحوار الوطني








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