المؤتمرنت - ذمار -

حازب يؤكد على تطبيق كافة المعايير الاكاديمية على الجامعات الخاصة

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب حرص الوزارة على الدفع بالجامعات الخاصة نحو تطبيق كافة المعايير الاكاديمية اللازمة لضمان تقدم تعليم نوعي يضمن اعداد وتأهيل الشباب وفق متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل ووفق ما هو معمول به في مختلف المؤسسات الاكاديمية.



ولفت خلال افتتاح كلية طب الأسنان وبرنامج التمريض بكلية العلوم الطبية بجامعة السعيدة بذمار ، بحضور عضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق ووكلاء محافظة ذمار عباس العمدي و محمد عبدالرزاق الى ان المؤسسات الاكاديمية في اليمن هي جزء المؤسسات الاكاديمية في العالم ، وان العالم يراقب اداء مؤسساتنا الاكاديمية خطوة بخطوة من خلال مؤسسات الاعتماد الاكاديمي ، ومما يطرح في المؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية.. مشددا على اهمية ان تقوم المؤسسات الاكاديمية بتطوير مواقعها الالكترونية بما يمكنها من ابراز مستوى العملية الاكاديمية.



واشار الى اهمية الاستثمار في التعليم العالي للاسهام في تعليم الاجيال و تعزيز التنمية .. مبينا ان الجامعات الحكومية لاتستطيع استيعاب مخرجات التعليم الطلب المتزايد في ظل المرحلة الحالية التي يعيشها الوطن بسبب استمرار العدوان والحصار.



وقال ان الوزارة لاتمنح تراخيص لفتح اي برامج اكاديمية الا بشرط توفر الحد الادنى من الشروط والمعايير الاكاديمية ، مراعاة للظروف التي يمر بها الوطن ، وسوف تتخذ الوزارة اجراءات اكثر صرامة على مختلف الجامعات عقب استقرار الاوضاع في الوطن ، وبما يسهم في تجويد العملية الاكاديمية ومخرجاتها.



واضاف "ان النجاحات التي تتحقق في مجال التعليم العالي في اليمن تعد رسالة اخرى للعدوان خلاصتها بان اليد التي تحمي وتقاتل ، توازيها يدا اخرى تبني في الداخل ولن يتمكن العدوان ان ينال من صمود وثبات شعبنا ولن يستطيع دفعنا الى رفع الرية البيضاء مهما استمر في عدوانه وحصاره وجرائمه ".



و كان رئيس مجلس امناء جامعة السعيدة نبيل المغربي بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد الجنيد ، استعرض أهم إنجازات الجامعة في الجانب الأكاديمي والبحثي وفي مجال البنية التحتية وخدمة المجتمع، وخططها المستقبلية في توسيع شراكاتها مع الجامعات والمراكز العلمية والبحثية في برامج التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المجتمعية.



حضر الافتتاح مستشار وزارة التعليم العالي الدكتور محمد ضيف الله والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات بالوزارة الدكتور فؤاد عبدالرزاق ورئيس المكتب الفني بالوزارة الدكتور أحمد الأحصب.



وفي سياق متصل افتتح وزير التعليم العالي و البحث العلمي حسين حازب اليوم ورشة العمل النهائية الخاصة بمناقشة و إقرار مخرجات ورش عمل إعداد و توصيف البرامج و المقررات الأكاديمية لكليات جامعة جينيس للعلوم والتكنولوجيا.



و خلال الافتتاح بحضور عضو مجلس الشورى حسن عبد الرزاق ،بجهود الجامعة في تحسين الأداء و توفير المعامل و المختبرات النوعية و الكادر الأكاديمي المتميز.



مؤكدا ان الاستثمار في قطاع التعليم العالي يعد من أهم الجوانب التي تسهم في تعزيز خطى التنمية و الشراكة مع القطاع الحكومي في بناء و تأهيل الأجيال واعدادهم للإسهام في بناء الوطن و إدارة عجلة التنمية المستقبلية.



ودعا الوزير حازب الجامعات الخاصة الى التنافس الشريف و المتميز الذي يسهم في خدمة العملية التعليمية والاكاديمية.



و كان رئيس جامعة جينيس للعلوم و التكنولوجيا الدكتور فاضل السنباني وعميد مركز الجودة بالجامعة الدكتور خالد الحسيني استعرضا الخطوات التي قطعتها الجامعة في سبيل توصيف البرامج و المقررات الأكاديمية لكليات (الطب و العلوم الصحية وطب الأسنان و العلوم الإدارية والانسانية) وفقا لمعايير الاعتماد الاكاديمي.



إلى ذلك اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب اليوم على التجهيزات النهائية مشروع مبنى كلية طب الاسنان والعيادات الاستشارية والتعليمية بجامعة جينيس للعلوم والتكنولوجيا.



وخلال الزيارة ومعه عضو مجلس الشورى حسن عبد الرزاق ، استمع الوزير حازب من رئيس مجلس أمناء جامعة جينيس للعلوم التكنولوجيا الدكتور محمد النجحي ورئيس الجامعة الدكتور فاضل السنباني الى شرحا عن التجهيزات التي يحتويها المبنى المكون من ستة طوابق والذي يضم قاعات دراسية ومعامل ومختبرات ومستشفى تعليمي لطب وجراحة الفم والأسنان وكذا العيادات الاستشاريه تعليميه والتشخيصيه ووحدات التصوير الاشعاعي والتعقيم بالاضافة الى معامل لانتاج التيجان والجسور مجهز بوسائل التكنولوجيا الحديثة لتصنيع اطقم الأسنان الثابتة والمتحركة ووحدتي زراعة الأسنان ، ومعامل المحاكاة (الرؤوس الوهمية ) و المجسمات الصناعية لكيفية علاج جذور الأسنان بالاضافة الى مجموعة من المعامل والأجهزة التي تهتم بإختبار الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمواد تعويضات الأسنان .



وبينا ان الجامعة تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية لافتتاح المبنى خلال فعاليات المؤتمر الطبي للجراحة التجميلية والتقويمية الذي سوف تقيمه جامعة جينيس للعلوم والتكنولوجيا خلال الاسابيع القادمة.



كما افتتح وزير التعليم العالي و البحث العلمي حسين حازب اليوم معمل التشريح التفاعلي ثلاثية الأبعاد بجامعة جينيس للعلوم والتكنولوجيا.



و خلال الافتتاح بحضور عضو مجلس الشورى حسن عبد الرزاق أشاد الوزير حازب بمستوى ما يحتويه المعمل من تجهيزات تتمثل في طاولة التشريح الافتراضية الإلكترونية ثلاثة الأبعاد Anatomage و التي تعد من أحدث التقنيات التي يتبعها العالم في مجال تعلم التشريح و علم وظائف الاعضاء.



و أشاد الوزير بجهود قيادة الجامعة و حرصها على رفد الجامعة بأحدث المعامل و المختبرات و الوسائل التعليمية التي تضمن تقديم تعليما أكاديميا بأرقى المعايير.



و بين أهمية التنافس بين الجامعات على تحقيق التميز من خلال اقتناء احدث التجهيزات من معامل ومخترات ووسائل تعليمية وبما يضمن إعداد كوادر متسلحة باعلي معايير الكفاءة و التأهيل العالي.



و كان رئيس مجلس الأمناء الدكتور محمد النجحي و رئيس الجامعة الدكتور فاضل السنباني قدما شرحا عن مواصفات طاولة التشريح الإلكترونية الافتراضية الإلكترونية ثلاثة الأبعاد Anatomage و التي تعد جامعة جينيس للعلوم و التكنولوجيا أول جامعة يمنية توفرها و تعد من أوائل الجامعات في الشرق الأوسط التي تقتنيها والتي تعتبر أفضل الوسائل التعليمية فعالية و قوة و من أكثر أدوات التشريح الافتراضية ثلاثي الأبعاد تقدما من الناحية التكنولوجية لتعليم علم التشريح و علم وظائف الأعضاء ، و التي يتم اعتمادها حاليا من قبل العديد من أعرق الجامعات و مؤسسات الأكاديمية و الطبية الرائدة في العالم.



رافقه خلال الزيارة مستشار وزارة التعليم العالي الدكتور محمد ضيف الله و المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات بالوزارة الدكتور فؤاد عبد الرزاق و رئيس المكتب الفني بالوزارة الدكتور أحمد الأحصب.



