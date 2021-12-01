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المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ

الأمين العام المساعد يواسي آل الابرقي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل الابرقي
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / حسين صالح محسن الابرقي احد مشائخ جبل يزيد واحد الشخصيات المؤتمرية بالمديرية، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ صالح صالح محسن الابرقي، وعصام حسين صالح محسن الابرقي واخوانه وكافة آل الابرقي بمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران ، عبّر الشيخ جابر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
"إنا لله و إنا إليه راجعون"








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