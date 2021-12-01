المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل الرزوم

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محمد محمد الرزوم، عضو مجلس النواب، وذلك بوفاة عمه الشيخ / عبده محمد احمد الرزوم ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها -ايضا- إلى كافة آل الزوم في مديرية عبس محافظة حجة، أعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب..

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"

