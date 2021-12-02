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أخبار
المؤتمر نت - تكون الصقيع (الضريب) على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء

تحذير هام : صقيع متوقع في 7 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تحذير هام : صقيع متوقع في 7 محافظات يمنية
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين، من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى في عدد من المحافظات خلال الساعات الـ 24 القادمة.

ودعا المركز في نشرته الجوية كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث المزارعين ورعاة المواشي ومربيي النحل والدواجن إلى حماية محاصيلهم الزراعية وثروتهم الحيوانية من آثار البرد.

وتوقع المركز أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر مع احتمال تكون الصقيع (الضريب) على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة على مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوه وحضرموت وغرب الجوف ومأرب وعلى المناطق الصحراوية.
(سبأ)








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