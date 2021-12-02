المؤتمرنت -

استشهاد 3 مواطنين وإصابة 22 بقصف سعودي على صعدة

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 22 آخرين بينهم مهاجرون بقصف سعودي على صعدة، وشن طيران العدوان السعودي 29 غارة على أمانة العاصمة وثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني أن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب 12 آخرين بينهم ثلاثة مهاجرين أفارقة بنيران الجيش السعودي في منطقتي الرقو وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وأصيب عشرة مواطنين بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية، فيما شن الطيران غارتين على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر وغارتين على شبكة الاتصالات في منطقة مذاب بمديرية الصفراء.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين حطام الطائرة CH4 التي أسقطتها الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في منطقة العمشية بين محافظتي عمران وصعدة.



وأوضح أن طيران العدوان شن ست غارات على مطار صنعاء الدولي، وغارة على حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في أمانة العاصمة.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية صرواح وست غارات أخرى على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، واستهدف بأربع غارات مديرية عسيلان في محافظة شبوة.

