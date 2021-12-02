المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 13 مدنياً بقصف جديد على صعدة

جددت قوات العدو السعودي، اليوم قصفها لقرى سكنية ومزارع المواطنين بمحافظة صعدة، حيث واصلت التصعيد بالمدفعية والصواريخ، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 13 مدنياً.



وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.



وأوضح المصدر أن العدو السعودي استهدف مديرية شدا، بقذائف صاروخية ومدفعية، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين بجروح بليغة.



وأشار المصدر إلى أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية، خلف أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

