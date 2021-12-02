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أخبار
المؤتمر نت - قال المركز الاتحادي للتغذية إن الحديد يلعب دوراً مهماً في بناء الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأوكسجين في الخلايا، محذراً من أن نقصه يؤثر بالسلب على جهاز المناعة وبناء العضلات وتكوّن الهرمونات وأيض الطاقة

آثار مدمرة لنقص الحديد بالجسم.. وهؤلاء أكثر عرضة

المؤتمرنت -
آثار مدمرة لنقص الحديد بالجسم.. وهؤلاء أكثر عرضة
قال المركز الاتحادي للتغذية إن الحديد يلعب دوراً مهماً في بناء الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأوكسجين في الخلايا، محذراً من أن نقصه يؤثر بالسلب على جهاز المناعة وبناء العضلات وتكوّن الهرمونات وأيض الطاقة.

وأضاف المركز الألماني أن نقص الحديد يهاجم المرأة بصفة خاصة؛ حيث يفقد جسم المرأة الحديد بسبب الحيض، في حين يرتفع احتياج جسمها من الحديد أثناء فترة الحمل؛ نظرا لأنه يتعين على الجسم تكوين المزيد من الدم خلال هذه الفترة.

ويعاني الرياضيون من نقص الحديد أيضا؛ حيث يفقد الجسم الحديد بسبب ممارسة الرياضة والعرق، كما أنه يهاجم النباتيين أيضا؛ نظرا لأن الجسم لا يمتص الحديد من المصادر النباتية بنفس القدر من المصادر الحيوانية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتتمثل أعراض نقص الحديد في الإرهاق المستمر والخمول وصعوبات النوم وضعف التركيز واعتلال المزاج وتساقط الشعر وتقصف الأظافر وتشقق زوايا الفم.

ويحتاج الرجل البالغ إلى 10 مليجرامات يوميا من الحديد، في حين تحتاج المرأة البالغة إلى 15 مليجراما يوميا، أما الحامل فتحتاج إلى 30 مليجراما يوميا.

وتتمثل المصادر الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء والخضروات الخضراء ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات. ويُفضل تناول هذه المصادر مع الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الفواكه الحمضية؛ نظرا لأن فيتامين C يساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.








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