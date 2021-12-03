المؤتمرنت -

برد شديد.. الأرصاد يحذر المواطنين في 14 محافظة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المحافظات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.



وقد تكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوه وحضرموت، غرب مأرب وغرب الجوف، وباردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات، داعياً إلى الوقاية من الأجواء شديدة البرودة.



وحث المزارعين ورعاة الماشية والنحل على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم من البرد.



وأشار المركز إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار صفر، عمران : 1.8، صنعاء : 3.0 درجات، السدة : 7.5 ، إب : 8.0 ، المحويت : 8.0، سيؤن : 9.1 .