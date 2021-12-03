الجمعة, 03-ديسمبر-2021 الساعة: 04:03 م - آخر تحديث: 03:31 م (31: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في 14 محافظة يمنية من أجواء شديدة البرودة خلال الـ24 ساعة القادمة

برد شديد.. الأرصاد يحذر المواطنين في 14 محافظة

المؤتمرنت -
برد شديد.. الأرصاد يحذر المواطنين في 14 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المحافظات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

وقد تكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج، أبين، شبوه وحضرموت، غرب مأرب وغرب الجوف، وباردة نسبياً إلى باردة على المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات، داعياً إلى الوقاية من الأجواء شديدة البرودة.

وحث المزارعين ورعاة الماشية والنحل على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم من البرد.

وأشار المركز إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار صفر، عمران : 1.8، صنعاء : 3.0 درجات، السدة : 7.5 ، إب : 8.0 ، المحويت : 8.0، سيؤن : 9.1 .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل
رياضة: صلاح يحقق رقماً قياسياً مع ليفربول
مجتمع مدني: 10 أطعمة ممتازة لمرضى السكري
اقتصاد: الذهب إلى أدنى مستوى في شهر
فنون ومنوعات: آسفة.. تسببتُ في سجنك 16 عاماً!
عربي ودولي: "أوميكرون" يرفع إصابات كورونا في إفريقيا
علوم وتقنية: أعراض خطيرة لنقص الحديد في الجسم
أخبار: استشهاد وإصابة 13 مدنياً بقصف جديد على صعدة
أخبار: عالميا: وفاة 5 ملايين و240 ألف شخص بكورونا
عربي ودولي: الهند تسجل أول حالتي إصابة بـ"أوميكرون"
أخبار: استشهاد 3 مواطنين وإصابة 22 بقصف على صعدة
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: تحذير هام : صقيع متوقع في 7 محافظات يمنية
أخبار: طيران العدوان السعودي يقصف صنعاء
فنون ومنوعات: ياسمين عبدالعزيز تكسر إحتكار الرجال للكوميديا
رياضة: الريال يعزز موقعه في صدارة الدوري الإسباني
عربي ودولي: امريكا تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
رياضة: المغرب يكتسح فلسطين برباعية في كأس العرب
رياضة: إنتر يواصل صحوته في الدوري الإيطالي
محافظات: تدشين حملة لمكافحة الملاريا في حجة
أخبار: مهنئا أبو راس بعيد الاستقلال.. الرهوي يدعو لإستعادة أمجاد 30 نوفمبر في وجه الإحتلال
أخبار: ماذا قال الرئيس ناصر في الذكرى‮ ‬الـ(54) ‬لعيد‮ ‬الاستقلال ؟
أخبار: أمين حزب الحوار الوطني يهنئ أبو راس بعيد الإستقلال
أخبار: ابو غانم مهنئا أبو راس بـ30 نوفمبر : الاستقلال الوطني امانة في أعناق الأجيال
أخبار: أمين جبهة التحرير يهنئ أبو راس بعيد الإستقلال الوطني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021