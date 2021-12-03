الجمعة, 03-ديسمبر-2021 الساعة: 05:33 م - آخر تحديث: 04:55 م (55: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد بن حزام الشريفي، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والقبلي والاجتماعي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد الشريفي

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد الشريفي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد بن حزام الشريفي، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والقبلي والاجتماعي.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ قايد احمد الشريفي، والشيخ صالح بن احمد بن حزام الشريفي، والشيخ علوي بن حزام الشريفي، بمناقب الفقيد الذي يعد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية البارزة في شبوة ومن الساعين لإصلاح ذات البين في أوساط المجتمع، معتبراً رحيله خسارة للوطن عامة وشبوة خاصة.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الشريفي وقبائل ووجهاء وأعيان منطقتي الشِعّب والمصعبين وأبناء محافظة شبوة كافة.. سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: وزير الاعلام اللبناني يعلن تخليه عن منصبه
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل
رياضة: صلاح يحقق رقماً قياسياً مع ليفربول
مجتمع مدني: 10 أطعمة ممتازة لمرضى السكري
أخبار: 9 غارات لطيران العدوان على مأرب
اقتصاد: الذهب إلى أدنى مستوى في شهر
فنون ومنوعات: آسفة.. تسببتُ في سجنك 16 عاماً!
عربي ودولي: "أوميكرون" يرفع إصابات كورونا في إفريقيا
علوم وتقنية: أعراض خطيرة لنقص الحديد في الجسم
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 77 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: استشهاد وإصابة 13 مدنياً بقصف جديد على صعدة
أخبار: عالميا: وفاة 5 ملايين و240 ألف شخص بكورونا
عربي ودولي: الهند تسجل أول حالتي إصابة بـ"أوميكرون"
أخبار: استشهاد 3 مواطنين وإصابة 22 بقصف على صعدة
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
أخبار: تحذير هام : صقيع متوقع في 7 محافظات يمنية
أخبار: طيران العدوان السعودي يقصف صنعاء
فنون ومنوعات: ياسمين عبدالعزيز تكسر إحتكار الرجال للكوميديا
رياضة: الريال يعزز موقعه في صدارة الدوري الإسباني
عربي ودولي: امريكا تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
رياضة: المغرب يكتسح فلسطين برباعية في كأس العرب
رياضة: إنتر يواصل صحوته في الدوري الإيطالي
محافظات: تدشين حملة لمكافحة الملاريا في حجة
أخبار: مهنئا أبو راس بعيد الاستقلال.. الرهوي يدعو لإستعادة أمجاد 30 نوفمبر في وجه الإحتلال
أخبار: ماذا قال الرئيس ناصر في الذكرى‮ ‬الـ(54) ‬لعيد‮ ‬الاستقلال ؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021