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المؤتمر نت - وجهت وزارة الزراعة والري، بمنع استيراد الزبيب والثوم الخارجي خلال موسم الإنتاج في اليمن

حظر استيراد الزبيب والثوم الخارجي إلى اليمن

المؤتمرنت -
حظر استيراد الزبيب والثوم الخارجي إلى اليمن
وجهت وزارة الزراعة والري، بمنع استيراد الزبيب والثوم الخارجي خلال موسم الإنتاج في اليمن.

وأوضح نائب مدير التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة علي الهارب، أن الوزارة أن منع استيراد الزبيب والثوم المستورد يهدف إلى تشجيع ودعم وحماية الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل.

وأهاب بمستوردي الزبيب والثوم الخارجي الالتزام بالتعميم وتحملهم المسؤولية في حال مخالفه ذلك .. مشيراً إلى أن قرار منع الاستيراد، يأتي في إطار تجنيب المزارع الخسارة نتيجة المنافسة غير العادلة مع المنتج الخارجي.

وأكد الهارب أن وزارة الزراعة تسعى لحماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية، لتغطية احتياجات السوق، ومنع استنزاف العملة الأجنبية في استيراد المنتجات والسلع الخارجية على حساب المنتج المحلي.








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