المؤتمرنت -

34 شهيداً وجريحاً ضحايا العدوان في 3 محافظات

يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد وأصيب 34 مواطناً في 3 محافظات يمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري استشهاد 18 مواطناً وإصابة 8 آخرين بغارة طيران العدوان على قرية الحكيمة في عزلة براشة بمديرية مقبنة محافظة تعز.



وذكر المصدر أن مواطناً استشهد وأصيب 5 آخرين بينهم مهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر.



وأشار المصدر إلى إصابة طفلين بانفجار ذخيرة من مخلفات مرتزقة العدوان في قرية المتينة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 178 خرقاً، بينها تحليق طائرة حربية في أجواء الجبلية وعشر طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية والجاح، وأكثر من 100 خرق بقصف مدفعي و66 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن 8 غارات على مديرية الجوبة، وغارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



ولفت المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة القران بمديرية سنحان محافظة صنعاء، وغارة على مجازة الشرقية بمحور عسير.