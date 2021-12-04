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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمزارعين في مختلف محافظات الجمهورية من كتلة هوائية باردة تضرب اليمن خلال الساعات المقبلة

كتلة هوائية باردة تضرب اليمن.. والأرصاد يحذر

المؤتمرنت -
كتلة هوائية باردة تضرب اليمن.. والأرصاد يحذر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة في المحافظات الجبلية وفي أجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم، إلى استمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة.

وذكر أن الاجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة في المحافظات الجبلية وخاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار ،البيضاء وشمال محافظتي الضالع وإب.

ولفت ان الأجواء ستكون باردة إلى باردة نسبياَ في المناطق المرتفعة من محافظات الضالع، إب، تعز، لحج ،أبين، شبوه، حضرموت، غرب مأرب وغرب الجوف، وكذا في المناطق الصحراوية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى المحافظات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

ودعا المزارعين ورعاة المواشي والنحل الى حماية المحاصيل الزراعية، والماشية والمناحل من أثار البرودة الشديدة








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