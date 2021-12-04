المؤتمرنت -

الدفاعات الجوية تُسقط طائرة تجسسية أمريكية بمأرب

أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية، اليوم، طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة مأرب.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل (Scan Eagle أمريكية الصنع بسلاح مناسب.



وأفاد بأن اسقاط الطائرة تم أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.



وأشار إلى أن الطائرة السابعة من نوعها التي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال هذا العام.



وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة.