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المؤتمر نت - اليمن يحتفل بيوم الغذاء العالمي

اليمن يحتفل بيوم الغذاء العالمي

المؤتمرنت -
اليمن يحتفل بيوم الغذاء العالمي
احتفلت الجمهورية اليمنية، اليوم، مع سائر دول العالم بيوم الغذاء العالمي تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا".

يهدف الاحتفال الذي نظمته وزارة الزراعة والري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إلى البحث عن حلول للحد من المعوقات التي تواجه القطاع الزراعي، والعمل على توفير الإمكانيات وتسخيرها لخدمة وتعزيز دور الزراعة في مجال الأمن الغذائي.

وفي الاحتفال أشار وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك الثور إلى أن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لغالبية القوى العاملة ومصدر دخل رئيسي للأسر الزراعية في المناطق الريفية.

ولفت إلى أهمية الاحتفال بيوم الغذاء العالمي لتوجيه رسالة للعالم بأن الشعب اليمني مستمر في التنمية الزراعية وتوفير الأمن الغذائي رغم العدوان والحصار.

داعياً المنظمات والهيئات الدولية إلى دعم جهود اليمن في القطاع الزراعي خاصة بعد تراجع الإنتاجية الزراعية نتيجة العدوان والحصار.

وذكر وزير الزراعة أن الوزارة حصلت على خمسة آلاف و 300 شتلة بن هدية من سلطان البهرة بمنطقة حراز محافظة صنعاء، وسيتم توزيعها على مشاتل الزراعة بمنطقة صعدة لأنها غنية بالإنتاج الزراعي البستاني وهي بحاجة إلى تعزيز إنتاجية البن.

وأكد أهمية الفعالية لتكريم عدد من رواد التنمية الزراعية والمساهمين في الإنتاج الزراعي والحفاظ على الثروة النباتية.

من جانبه تطرق المدير التنفيذي لمؤسسة العودي للتجارة محمد العودي، إلى أن هناك العديد من الاختراعات التي تساعد على تطوير القطاع الزراعي،.. مبينا أن تناوير الغاز أحد الوسائل التي ساعدت على حماية النباتات والأشجار من التصحر بفعل الاحتطاب.

وأشار إلى أهمية تشجيع الصناعات المحلية كون الصناعة هي قاطرة التنمية في أي بلد.










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