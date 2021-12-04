السبت, 04-ديسمبر-2021 الساعة: 09:03 م - آخر تحديث: 09:03 م (03: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فؤاد محمد عبادي السريحي نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 17 مديرية الثورة، عضو اللجنة الدائمة بامانة العاصمة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري فؤاد السريحي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري فؤاد السريحي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فؤاد محمد عبادي السريحي نائب رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 17 مديرية الثورة، عضو اللجنة الدائمة بامانة العاصمة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية وسعيه للخير وإصلاح ذات البين والمساهمة في حل القضايا الاجتماعية، ومشاركاته الفاعلة في مختلف الفعاليات التنظيمية والانتخابية، حيث كان شخصية وطنية وتنظيمية وقيادية حٌظيت باحترام وتقدير الجميع.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة للأستاذ رشاد محمد عبادي السريحي عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه وأولاد الفقيد وكافة آل السريحي.. مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: 34 شهيداً وجريحاً ضحايا العدوان في 3 محافظات
أخبار: 4 غارات على الكلية الحربية ومطار صنعاء
مجتمع مدني: ما الذي يميّز أصحاب فصيلة الدم "O"؟
علوم وتقنية: خطر "النوم السيئ" أكبر مما تعتقد
أخبار: غارتان لطيران العدوان على صنعاء
فنون ومنوعات: طلب الطلاق من زوجته.. والسبب!
أخبار: العدوان يشن سلسلة غارات على تعز ومأرب
رياضة: أتلتيكو مينيرو بطلاً للدوري البرازيلي
عربي ودولي: الصحة العالمية: أوميكرون شديد العدوى
أخبار: شهيد و7 جرحى بعدوان على صعدة والحديدة
أخبار: 178 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: عادات شائعة تؤدي للمعاناة من داء السكري
رياضة: يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات ويهزم أرسنال
أخبار: حظر استيراد الزبيب والثوم الخارجي إلى اليمن
اقتصاد: الذهب يتجه لخسارة أسبوعية
علوم وتقنية: إذا كنت تحلم بهذه الأشياء.. توجه إلى الطبيب
عربي ودولي: وزير الاعلام اللبناني يعلن تخليه عن منصبه
أخبار: النفط: قوى العدوان نهبت 4.4 ملايين برميل خام
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ أحمد الشريفي
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل
أخبار: برد شديد.. الأرصاد يحذر المواطنين في 14 محافظة
رياضة: صلاح يحقق رقماً قياسياً مع ليفربول
أخبار: المرتزق حين يؤدي دور الوعاظ !!
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من البرلماني حسن هفج
علوم وتقنية: هذه الأطعمة تضعف الذاكرة وتشتت الانتباه
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021