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المؤتمر نت - حذر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي اليوم المزارعين اليمنيين في الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية من آثار موجة صقيع واستمرار الأجواء الباردة وشديدة البرودة

فلكي يمني يحذر بشدة المزارعين من موجة صقيع

المؤتمرنت -
فلكي يمني يحذر بشدة المزارعين من موجة صقيع
حذر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي اليوم المزارعين اليمنيين في الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية من آثار موجة صقيع واستمرار الأجواء الباردة وشديدة البرودة، حفاظاً على المحاصيل الزراعية، خلال الساعات المقبلة.

وقال الشوافي، الليلة القادمة على مستوى اليمن التبريد/تاثير انخفاض درجة الحرارة رغم الارتفاع الطفيف لدرجة الحرارة بحدود درجة مئوية يبقى مقارب لليلة الماضية، متوقعاً شدة الحالة بداية المستوى الثاني والتنوية باللون الاصفر.

وأوضح الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن ليلة الاثنين يخف التبريد /تاثير انخفاض درجة الحرارة قليلاً والمستوى المتوقع لشدة الحالة اقرب الى الحد الأعلى من المستوى الأول والتنوية باللون الازرق.

ونصح الشوافي المزارعين إلى توخي الحذر، والتعامل حسب تصنيف مستوى الحالة حتى يميز المزارع عندما يكون هناك حالة باللون البرتقالي او أعلى من ذلك التعامل معها بالحذر الشديد، بطرق واساليب غير الحالات باللون الازرق.

ودعا الفلكي اليمني الجميع وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر في الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية، بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث الشوافي رعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة، داعياً الجميع إلى متابعة المستجدات ونشرات الطقس.








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