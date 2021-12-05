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المؤتمر نت - تعد آلام الكتف الأيسر أو الذراع اليسرى كثيرة ومتنوعة الأسباب، ومع أن بعضها قد يكون فقط دليلًا على تقدمك الطبيعي في العمر، إلا أن بعضها الأخر قد يدل على أمور وأمراض خطيرة، خاصة أمراض القلب

متى يكون ألم الكتف إشارة لمرض بالقلب؟

المؤتمرنت -
متى يكون ألم الكتف إشارة لمرض بالقلب؟
تعد آلام الكتف الأيسر أو الذراع اليسرى كثيرة ومتنوعة الأسباب، ومع أن بعضها قد يكون فقط دليلًا على تقدمك الطبيعي في العمر، إلا أن بعضها الأخر قد يدل على أمور وأمراض خطيرة، خاصة أمراض القلب.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر ، أن المريض الذي يشعر بآلام في الكتف الأيسر مع أقل مجهود قد يكون لأعراض مرضية في الشريان التاجي.

وأوضح خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، الجمعة، أن المريض الذي يشعر بآلام في الكتف مع أقل مجهود لابد أن يجري رسم قلب، ورسم قلب مجهود، مع إجراء قسطرة، وأشعة مقطعية على الشريان التاجية.

وقال الدكتور حسام وافي، إن من يصاب بألم في الكتف الأيسر خاصة مع المجهود «القلب بيتفضح» ويجب استشارة الطبيب، حيث تحدث آلام في الصدر وفي الكتف.

وكشف أن آلام القلب الناتجة عن الشريان التاجي تستمر لمدة دقائق معدودة ولا تستمر فترة طويلة لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 15 دقيقة، وفي استمرار ألم الكتف لمدة 24 ساعة حينها لا يكون المريض مصابا بمرض في القلب.

المصدر: وكالات








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