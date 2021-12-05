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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - الاطلاع على سير ترميم أحد شوارع صنعاء

الاطلاع على سير ترميم أحد شوارع العاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
الاطلاع على سير ترميم أحد شوارع العاصمة صنعاء
اطلع أمين العاصمة حمود عباد، اليوم على مشروع ترميم وسفلتة شارع 16 مع الرباط بمديرية معين، بتكلفة 126 مليون ريال بتمويل أمانة العاصمة.

واستمع أمين العاصمة من وكيل قطاع المشاريع والأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي، حول الاعمال المنفذة في المشروع المتمثل بوضع طبقة اسفلتية بمساحة ألف و900 متر مربع، بإشراف قطاع الأشغال.

وشدد عباد، على الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والهندسية المعتمدة وسرعة الإنجاز في الموعد المحدد لتنفيذ المشروع لتسهيل حركة السير أمام المواطنين وخدمتهم.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة المشاريع الممولة عبر السلطة المحلية في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ضمن خطتها للعام 2021م.

وأكد أمين العاصمة، الحرص على استمرار المشاريع التنموية المساهمة في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، بخاصة في ظل تداعيات العدوان والحصار.










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