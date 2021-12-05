المؤتمرنت -

267 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 267 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات محاولة زحف واستحداث تحصينات قتالية في حيس، و134 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 944 صاروخاً وقذيفة و98 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت 5 غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق 16 طائرة حربية في أجواء حيس والجراحي والفازة والجبلية و15 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية والجاح والجراحي والفازة.