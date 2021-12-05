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أخبار
المؤتمر نت - أكد علماء بريطانيون أن استخدام مسكن الآلام "الأسبرين" يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

للذين يستخدمون الأسبرين.. توقفوا فوراً

المؤتمرنت -
للذين يستخدمون الأسبرين.. توقفوا فوراً
أكد علماء بريطانيون أن استخدام مسكن الآلام "الأسبرين" يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وجاءت هذه النتيجة، بعد دراسة أجراها خبراء من مؤسسة القلب البريطانية والجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

وأشارت الدراسة إلى أن الأسبرين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26٪، ويُعتبَر مسبِّباً رئيسياً للوفاة في بريطانيا والعالم.

ولفت الخبراء إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يتجاوز عدد المصابين بالسرطان ومرض "الزهايمر".

ويستخدم الأسبرين لتسكين الآلام، وتخفيض درجة الحرارة، وتقليل أعراض التهاب المفاصل، كما أنه يُسهم إذا استُخدم بكمية قليلة بمنع تكوُّن خثرات دموية.








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