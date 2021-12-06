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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى الاستاذة

رئيس المؤتمر يواسي آل مطهر وآل المحضار

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يواسي آل مطهر وآل المحضار
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى الاستاذة / أمة الرحيم عبدالكريم مطهر، مسئولة النشاط النسوي بفرع المؤتمر بالدائرة 13 مديرية التحرير بأمانة العاصمة، عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاها الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيدة ومواقفها الوطنية والتنظيمية المشهودة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور/ عبدالملك عبدالكريم مطهر، وكافة آل مطهر، والى أولاد الفقيدة / محمد المحضار، وسمير المحضار، وكافة أفراد الأسرة عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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