المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على مرتفعات محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع.



وستكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة على مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوه وحضرموت وغرب الجوف ومأرب وعلى المناطق الصحراوية.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من صدمات البرد الشديدة.



ودعا المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية من احتمالية تشكل الصقيع .



وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت صفر في ذمار، و 0.8 في عمران، 3.8 في صنعاء، 7 درجات في إب، 7.4 في السدة، 8 في المحويت و 9.6 في سيئون.

