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علوم وتقنية
المؤتمر نت - كشفت إخصائية التغذية البريطانية كاري روكستون، أهمية تناول عصير البرتقال الطازج، مؤكدة أن تناوله في الصباح يساعد في منع الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20%

مشروب بسيط يحمي من السكتة الدماغية.. تناوله صباحاً

المؤتمرنت -
مشروب بسيط يحمي من السكتة الدماغية.. تناوله صباحاً
كشفت إخصائية التغذية البريطانية كاري روكستون، أهمية تناول عصير البرتقال الطازج، مؤكدة أن تناوله في الصباح يساعد في منع الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20%.

وأكدت الدكتورة روكستون، في تصريحات مع صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، على ضرورة تناول عصير البرتقال الطازج في الصباح، كاشفة أن عصير البرتقال يعتبر خيارا رائعا، لأنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 15 إلى 20%.

وأشارت إلى أنه يحتوي على مكونات مفيدة جدا لصحة القلب والأوعية الدموية وهي البوليفينول والبوتاسيوم، موضحة أن "الدراسات السريرية تشير إلى أن مادة البوليفينول في عصير الفاكهة، مثل: عصير البرتقال، أو الأنثوسيانين في عصير التوت، تريح الأوعية الدموية عن طريق تقليل تنظيم الجينات الرئيسة المسؤولة عن الالتهاب والإجهاد التأكسدي".

وأضافت أن "دراسات حديثة أخرى تشير إلى أن عصير الفاكهة وخاصة البرتقال، يوفر فائدة مماثلة للفاكهة الكاملة عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية"، لافتة إلى أن البوتاسيوم الموجود في بعض عصير الفاكهة، يساعد أيضا في خفض ضغط الدم، لأن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وبشأن كمية العصير الواجب شربها، أشارت إلى أن بعض الدراسات نصحت بما يصل إلى 500 مليلتر يوميا، محذرة في الوقت ذاته من أن عصير الفاكهة هو مصدر للسكريات الطبيعية والسعرات الحرارية، لذا فإن كوبا واحدا يوميا هو الأفضل.

وكالات








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