الثلاثاء, 07-ديسمبر-2021 الساعة: 01:05 ص - آخر تحديث: 12:20 ص (20: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عيد‮ ‬الحرية‮ ‬والاستقلال‮ ‬والوحدة
بقلم‮/‬صادق‮ ‬أمين‮ ‬أبو‮ ‬راس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
وفي‮ ‬أكتوبر‮ .. ‬تتجدد‮ ‬الذكريات
د‮. ‬عبدالوهاب‮ ‬الروحاني
14 اكتوبر‮ .. ‬ثورة‮ ‬الاستقلال‮ ‬والوحدة
أحمد‮ ‬الزبيري‮ ‬
الأجيال والوعي بواحدية الثورة اليمنية
د. قاسم لبوزة*
سبتمبر.. صفحة بيضاء لا تُطوى
د. وهيبة فارع
26 سبتمبر.. ثورة وطنية متجددة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الثورة اليمنية أعداء الأمس.. تحالف العدوان اليوم
بقلم/ غازي أحمد على محسن ❊
اليوم‮ ‬المجيد‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬الشعب‮ ‬
نبيل‮ ‬الحمادي‮❊ ‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة

الأمين المساعد يواسي آل القاضي

المؤتمرنت -
الأمين المساعد يواسي آل القاضي
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ/ صادق احمد القاضي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/احمد صادق احمد القاضي واخوانه وكافة آل القاضي بمديرية مبين محافظة حجة ، عبّر الشيخ جابر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
"إنا لله و إنا إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: محمد إمام يتعرض للسرقة والابتزاز
عربي ودولي: مفاجأة عن أول بؤرة لأوميكرون
علوم وتقنية: 3 عناصر غذائية مهمة للغاية خلال الشتاء
علوم وتقنية: عصير البرتقال يقي خطر السكتة الدماغية
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
رياضة: يوفنتوس يواصل صحوته بالدوري الإيطالي
أخبار: إصابة طفلين ومسن بغارة عدوانية على الجراحي
أخبار: رصد 134 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات يمنية
أخبار: تنديد محلي باستمرار احتجاز سفن الوقود
أخبار: تنظيم مخيم طبي لدعم مرضى الثلاسيميا بصنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل مطهر وآل المحضار
أخبار: 5 غارات على حي الأعناب بالعاصمة صنعاء
فنون ومنوعات: أراد طرد الثعابين.. فحوّل منزله إلى رماد
علوم وتقنية: علماء يكتشفون كوكباً بالقرب من الارض
مجتمع مدني: للذين يستخدمون الأسبرين.. توقفوا فوراً
أخبار: هذه الأمراض تخفف أعراض فيروس كورونا
فنون ومنوعات: عاد للحياة بعد 7 ساعات بثلاجة الموتى
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا
رياضة: يونايتد يهزم بالاس بالدوري الإنجليزي
رياضة: توتنهام يكتسح نوريتش بثلاثية نظيفة
عربي ودولي: أوميكرون يضرب 15 ولاية أمريكية
أخبار: طيران العدوان يكثف غاراته على 3 محافظات
أخبار: 267 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: الخارجية: تخبط العدوان يعكس فشل أهدافه
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021