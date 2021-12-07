المؤتمرنت -

الأمين المساعد يواسي آل القاضي

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ/ صادق احمد القاضي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/احمد صادق احمد القاضي واخوانه وكافة آل القاضي بمديرية مبين محافظة حجة ، عبّر الشيخ جابر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر عن عميق حزنه وخالص تعازيه بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله و إنا إليه راجعون"

